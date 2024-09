Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Lille no Estádio José Alvalade:

[Quem pode parar este Sporting? As expectativas estão a aumentar em relação à equipa, que continua a ganhar e sem sofrer golos. E quem vai conseguir parar este Gyökeres, que foi muito fustigado por faltas?]

«Ele está preparado para isso e temos tido isso na nossa Liga. Agora, a capacidade dos adversários na Liga dos Campeões é completamente diferente. O que eu notei ao observar o Lille é que eles fazem muitas vezes pressão alta homem a homem mas deixavam o Trincão jogar e não aproveitámos bem isso no início, mas depois fomos aproveitando. Ficavam dois para trás, o que não é normal. Nota-se que isso é o estudo das equipas: veem que ele é um jogador muito difícil de parar no um contra um. [Mas] Estamos preparados para continuar com o Viktor a ajudar-nos a ganhar jogos.

Quem pode parar-nos? O AVS pode parar-nos, tudo pode acontecer no futebol e temos de estar focados. Volto a dizer: este jogo foi bom. Tirou-nos algum nervosismo, que se notou muito na nossa equipa. E a expulsão ajudou muito. (…) Portanto, qualquer equipa pode parar o Sporting. Temos de manter os pés assentes na terra e saber ler os jogos: não apenas os resultados, mas os jogos para podermos crescer.»

[Com este formato da Champions, nove pontos podem ser suficientes para o Sporting seguir em frente. Acredita que os jogos em casa serão suficientes para alcançar esse objetivo?]

«Não. Se olharmos para jogos em casa temos o Man City e o Arsenal. Vamos jogo a jogo. Tentaremos vencer os nossos jogos e não pensar muito à frente. Ganhámos este, ajuda-nos muito e domingo quase de certeza que os nossos adeptos vão voltar a encher o estádio e vamos ganhar para o campeonato. Acho que isso ajuda a carregar essa bola de neve que falámos aqui.

Há que não pensar muito à frente. Temos de lutar por todos os pontos na Champions e no campeonato. Sabemos que vamos defrontar equipas muito fortes. Vimos as dificuldades que tivemos na nossa construção no início deste jogo. Não acho que o fator casa vá ser determinante, muito pelos adversários que vamos apanhar em casa.»