Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, garante que a equipa tem apenas olhos para a vitória, no jogo frente ao Besiktas, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Obviamente, o nosso único pensamento é somar estes três primeiros pontos na Champions e confirmar o crescimento que temos tido na competição, para reforçar a confiança da equipa», começou por dizer na antevisão à partida».

Sobre a importância de vencer depois de duas derrotas na competição, Adán não fugiu à necessidade de somar pontos para poder ambicionar a continuidade na prova.

«É importante ganhar, se queremos continuar na Champions. Mas ainda faltam mais de metade dos jogos por disputar e o Sporting ainda tem muito a dizer nesta Champions, mas é importante começar a somar pontos já amanhã [terça-feira]».

O espanhol admite que a juventude e inexperiência do grupo fez-se notar nos primeiros jogos, mas acredita que a vontade de vencer não é menor.

«A experiência nesta competição é muito importante para chegar longe. Sempre vemos quer as grandes equipas que conseguem chegar às fases mais adiantadas são quase sempre as mesmas. Temos muitos jogadores jovens para quem estes jogos são os primeiros nesta competição, e isso pesa. Mas encaramos esta competição com a maior vontade de ganhar», acrescentou.

«Acho que mostrámos uma imagem muito mais forte e compacta no jogo com o Dortmund. Esperemos que amanhã consigamos dar esse passo em frente para conquistar os três pontos», concluiu.