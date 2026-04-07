Rafael Nel, em declarações na zona mista de Alvalade, após a derrota frente ao Arsenal (0-1), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Esperança de dar a volta à eliminatória

«A equipa está bastante confiante mesmo, porque foi um resultado de 1-0. Acho que a eliminatória está em aberto e a equipa sente-se confiante. Isso é o mais importante.»

O que é que aconteceu para sofrer um golo mesmo no fim?

«Falta de concentração? Não acho, acho que disputámos bem o jogo e criámos algumas dificuldades ao Arsenal. Infelizmente nos minutos finais acabámos por sofrer o golo, mas com 1-0 a eliminatória ainda está em aberto e vamos disputá-la em Londres.»

Jogar ao lado de Luis Suárez na frente

«Sim, o mister vai-me dando algumas indicações, mesmo o Luís, e até o Fotis, vão-me ajudando. Por isso estou confortável a jogar ao lado do Luís Suárez e ao lado da equipa.»

Dupla de centrais do Arsenal será das melhores de momento?

«Se é as melhores duplas, não sei, mas acho que consigo sempre aprender alguma coisa. Acho que consigo melhorar sempre um bocado, ver os pontos em que estive menos bem e tentar-me adaptar a estas dificuldades.»