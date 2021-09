Ruben Amorim deixou em aberto a possibilidade de Sarabia ser titular esta quarta-feira na receção ao Ajax, na estreia do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. Um jogo em que o treinador volta a ter Gonçalo Inácio à disposição, mas que não vai poder contar com o capitão Sebastian Coates, nem com o melhor marcador da época passada, Pedro Gonçalves.

«O Gonçalo Inácio e o Tiago Tomás são mais duas opções, contamos com eles. Em relação ao peso do Coates e do Pedro Gonçalves não vamos estar a esconder. Um foi o melhor jogador da Liga e outro foi o melhor marcador e isso diz quase tudo. O Coates vai estar junto da equipa, no balneário e junto ao campo para ajudar com a sua experiência. A sua ausência tem um impato grande, não escondemos isso, mas assim que o árbitro apitar teremos outro jogador no lugar dele», comentou.

O treinador falou, ao longo da conferência de imprensa, da falta de experiência dos seus jogadores nesta competição, deixando em aberto a possibilidade do internacional espanhol Sarabia poder vir a cobrir essa lacuna com a experiência que trás do Paris Saint-Germain.

«Já fiz as minhas escolhas. Tudo pesou na minha decisão, vamos ver se vai ser titular. Pode ser titular, como pode não ser. A experiência tem peso, a ligação com os colegas tem peso, a forma de se posicionar também tem peso», destacou o treinador.

Se o Sporting chega a este jogo com limitações, o Ajax, por seu lado, também não vai poder contar com Davy Klaessens, pedra fulcral no onze de Erik tem Hag, mas Ruben Amorim não acredita que o adversário vá alterar a sua forma habitual de jogar. «O Klaessens, além de atacar muito bem, joga muito bem sem bola, é muito forte a pressionar no último terço, mas eles não mudam de forma de jogar por nada. Têm uma cultura futebolista muito vincada. Podem mudar os jogadores, mas a ideia de jogo não vai mudar certamente», destacou ainda o treinador do Sporting.