O Sporting chega à estreia na Liga dos Campeões depois de dois empates na Liga, primeiro em Famalicão, depois, em casa, com o FC Porto, mas Ruben Amorim considera que é um «momento ótimo» para defrontar os holandeses.

«Acho que é um momento ótimo, penso que a equipa está preparada e a equipa deve viver este momento. Tem um jogo como o clássico e três dias depois enfrentar este jogo só fará a equipa crescer», destacou.

O treinador diz que a motivação é natural na véspera destes jogos, mas alertou para o que pode acontecer depois do jogo. «O perigoso é a seguir. Sair da Liga dos Campeões e jogar depois para o campeonato. Amanhã, a motivação vai estar em alta, temos é de acalmar um pouco o entusiasmo depois», referiu.

Quanto às expetativas para a Liga dos Campeões. «Não vale a pena fazer contas. O que queremos é ver se conseguimos, neste momento, competir com os melhores. Mais do que pensar no resultado. Quero ver em que ponto está a equipa e precisamos de grandes adversários. O Ajax é grande equipa e é isso que vamos tentar fazer. Ser competitivos e vamos querer ganhar o jogo», destacou ainda.