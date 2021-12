O Sporting vai jogar em Amesterdão já qualificado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Ruben Amorim pretende capitalizar o momento para dar minutos e experiência neste patamar a alguns jogadores mais jovens.



O treinador anunciou a titularidade do guarda-redes João Virgínia e do lateral Flávio Nazinho (ou Gonçalo Esteves).



«Queremos preparar os jogadores para os oitavos-de-final e dar a oportunidade a jovens para serem titulares na Champions. Temos um projeto a longo prazo e temos de dar lógica a esse investimento. Há momentos que nos dão para ir mais além e é isso que faremos em Amesterdão. Vamos aproveitar cada minuto desse jogo e quero ver alguns jogadores nesta competição», afirmou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.



«[Na goleada sofrida em Alvalade] O nosso problema não esteve tanto na defesa, mas na falta de um jogador para pressionar mais em cima. Não vamos mudar a nossa forma de jogar. Entre o Nazinho e o Gonçalo Esteves, um será titular. O Virgínia também será titular. Temos de decidir sobre ele no final da época, e esse campo é mais do Hugo Viana. Precisamos de vê-lo nestes jogos.»



«Queremos proteger jogadores que têm amarelos e preparar outros para poderem jogar regularmente. O nosso plano é maior do que qualquer recorde ou do que apenas um jogo. Temos sempre a mesma pressão, somos o Sporting. Essa goleada marcou-nos, mas também nos deu força.»



João Virgínia está emprestado pelo Everton e fez três jogos até agora: dois na Taça de Portugal e um na Taça da Liga. Flávio Nazinho soma um minuto na Champions e 23 no campeonato; Gonçalo Esteves tem dois jogos feitos na Taça de Portugal.