Manuel Ugarte falou antes de Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marselha que está marcado para esta quarta-feira e, num momento em que o médio uruguaio falava da sua relação com japonês Morita, o treinador deixou escapar um largo sorriso. O motivo, explicou depois, teve a ver com a forma como os dois médios comunicam um com o outro.

«Estava-me a rir porque vocês deviam ver o Ugarte a falar inglês e o Morita a falar espanhol. Eles são bons jogadores, entendem-se bem com bola. O Morita já começa a falar um pouquinho de português, mas o Ugarte não fala nada de inglês», atirou novamente sorridente.

Uma relação que tem vindo a crescer, dentro do campo. «O Moita é um jogador muito forte a entrar em espaços, acho que já bateu o recorde de golos dele. Se repararem são golos de avançado. Foi uma caraterística que nos surpreendeu bastante. Ambos são jogadores que lutam muito, correm muito e estão disponíveis para dar a mão ao colega», comentou ainda o treinador.