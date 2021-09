Ruben Amorim saudou o regresso de Sebastian Coates para o segundo jogo do Sporting na Liga dos Campeões, esta terça-feira, frente ao Borrussia Dortmund, depois do central uruguaio ter falhado a estreia na competição, frente ao Ajax, por castigo.

«É um jogador muito importante para o treinador e para os colegas. Não digo que com ele o resultado com o Ajax seria diferente, mas eles olham para ele e ficam seguros. Por isso é o capitão, passa por aí. O Coates faz muita falta à equipa e estamos felizes por contar com ele», destacou o treinador na antevisão da visita à Alemanha.

Coates traz, acima de tudo, mais experiência a uma equipa muito jovem, mas Ruben Amorim encontra vantagens nessa mesma juventude. «Tem os dois lados. A juventude traz irreverência. O desconhecimento também ajuda. Já passou essa parte da estreia. As diferenças na Liga dos Campeões são enormes. Sabemos disso tudo. Após uma derrota tão pesada, em casa, o nosso foco é melhorar a equipa. Não olhamos para essas diferenças de experiência», comentou.

Uma mudança fundamental para o jogo com o Dortmund, ainda em relação ao desaire com o Ajax, passa por ter mais bola. «Temos de ter bola. Conseguimos com o Ajax. Não tivemos muito inspirados. Mas conseguimos ter bola. É importante ter bola logo no início. É preciso começar melhor», destacou.

Volta Coates, mas falta Gonçalo Inácio, por isso o treinador trabalhou, nos últimos dias, com dois jovens centrais provenientes da formação. «São centrais. É para a experiência. Não trabalharam assim tanto tempo connosco. Têm de passar por isto, pela viagem, pelo treino, mas tendo lá jogadores que se podem adaptar, não quer dizer que eles venham a ser utilizados», explicou.

Ruben Amorim, antes do jogo com o Ajax, tinha dito que o seu percurso europeu só podia melhorar depois da pesada derrota, na época anterior, diante do LASK (1-4), mas a verdade é que teve de corrigir essa afirmação depois do desaire com o Ajax (1-5). «Faz parte do percurso de treinador. Não posso dizer que só posso melhorar, porque perdi 1-5 a seguir a perder 1-4. Sei que isto não vai acabar assim. Vai fazer parte da história», destacou ainda.