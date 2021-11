Ruben Amorim quer ver um Sporting ainda melhor do que aquele que venceu na Turquia, por 4-1, no segundo jogo com o Besiktas, marcado para esta quarta-feira, para o Estádio de Alvalade. O treinador não teme um excesso de confiança, pelo contrário, quer uma equipa com menos erros e mais confiante.

Nesse sentido, o treinador esteve a rever o primeiro jogo com o plantel. «Mostrámos o jogo todo. Os jogadores perceberam que durante quinze minutos não tivemos quase bola e o Besiktas podia ter feito um golo. Depois marcámos um golo de bola parada. O jogo foi ao encontro das nossas características, somos bons a defender e nas transições. Não olhámos para as nossas ocasiões, olhamos para as oportunidades que o Besiktas teve. Temos de ser melhores do que fomos na Turquia com bola», começou por destacar.

O treinador dos leões afastou a ideia de que o Sporting parte como favorito para a partida, defendendo que isso não tem qualquer importância.

«Não há favoritismo nenhum, isso interessa pouco. Da mesma forma que ganhámos na Turquia, eles podem ganhar aqui. Queremos ganhar e queremos jogar melhor do que jogámos lá. O favoritismo é irrelevante, mas estamos cada vez mais preparados para enfrentar este tipo de desafios»,nota.

O treinador referiu-se ainda ao apoio que o Besiktas teve em casa e quer agora sentir o mesmo ambiente em casa. «Sinto que a equipa precisa da ajuda deles [adeptos]. Tivemos um ambiente adverso lá, apesar de termos sido bem tratados, o ambiente empurrou a equipa adversária para aquele início. Queremos o mesmo, queremos retribuir. Espero um grande ambiente, um jogo de Liga dos Campeões, onde podemos entrar na luta pela qualificação, portanto precisamos de todos», comentou.

