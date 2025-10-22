Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória frente ao Marselha, por 2-1, para a Liga dos Campeões:

Vitória do coração?

«O Sporting teve uma atitude competitiva muito grande, do início ao fim do jogo. Foi uma segunda parte a correr atrás do prejuízo, com o coração, é normal. Mas só uma grande equipa conseguiria dar a volta ao resultado, mesmo com o Marselha com dez jogadores. Não deixa de ser uma grande equipa, muito perigosa no contra-ataque e no ataque rápido. Estivemos sempre precavidos para isso, mantivemos a calma. Nos últimos minutos perdemos um bocadinho o discernimento, queríamos ganhar o jogo à pressa, mas de resto a segunda parte foi muito boa. A primeira parte foi boa também. Levámos um golo exatamente igual ao do Nápoles, algo que tínhamos falado e que não pode acontecer, uma perda de bola no jogo interior quando não necessitamos dele. Soubemos reagir.»

Resposta às críticas

«O Sporting está igual a si próprio. Sabemos que não vamos estar sempre no nosso melhor. Isso das fases, para mim, não existe. Importa-me perceber o que é o nosso dia a dia, o espírito que existe, diário, que é fantástico. O nosso discurso interno é a única coisa importante. Estamos bem esclarecidos do que queremos e desejamos.»

Golos vieram do banco

«O jogo estava a pedir homens de aceleração no corredor para tentar empurrar ainda mais para baixo (o Marselha), para mais perto da baliza, com cruzamentos, jogo de tabela mais curta perto da área. O Alisson e o Geny são verticais, gostam de provocar o um para um. Estávamos a precisar disso, perante um Marselha num bloco muito baixo. Correu bem. Tentámos meter dois homens de área, por isso a entrada do Fotis (Ioannidis). Correu bem, mas um dia não vai correr tão bem… Estou feliz por eles, porque trabalham imenso. O espírito desta equipa é extraordinário.»

Seis pontos em três jogos na Champions

«Significam seis pontos. Temos de pensar jogo a jogo, sabemos a dificuldade de cada um. Às vezes queixamo-nos tanto do VAR e hoje, sem ele, o futebol era, não digo uma mentira, mas totalmente diferente. Era um penálti e uma expulsão que não existiram contra nós. Era um golo mal anulado que foi validado (a Geny Catamo). Cada um deve preocupar-se mais com o seu papel para tentarmos melhorar. Também tenho culpa, às vezes falamos o que não devemos.»

Vitória com dedicatória

«Dedico esta vitória aos adeptos, porque foram incansáveis. Que continuem a acreditar. Na época passada, conseguimos o que conseguimos. Mesmo quando as coisas não correram tão bem, ninguém deixou de acreditar. Que assim continue. E dedicar esta vitória também ao grupo. É uma vitória dedicada a nós.»

