Rui Borges: «Às vezes queixamo-nos tanto do VAR e hoje sem ele...»
Treinador do Sporting enaltece capacidade de resposta da sua equipa na reviravolta frente ao Marselha
Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória frente ao Marselha, por 2-1, para a Liga dos Campeões:
Vitória do coração?
«O Sporting teve uma atitude competitiva muito grande, do início ao fim do jogo. Foi uma segunda parte a correr atrás do prejuízo, com o coração, é normal. Mas só uma grande equipa conseguiria dar a volta ao resultado, mesmo com o Marselha com dez jogadores. Não deixa de ser uma grande equipa, muito perigosa no contra-ataque e no ataque rápido. Estivemos sempre precavidos para isso, mantivemos a calma. Nos últimos minutos perdemos um bocadinho o discernimento, queríamos ganhar o jogo à pressa, mas de resto a segunda parte foi muito boa. A primeira parte foi boa também. Levámos um golo exatamente igual ao do Nápoles, algo que tínhamos falado e que não pode acontecer, uma perda de bola no jogo interior quando não necessitamos dele. Soubemos reagir.»
Resposta às críticas
«O Sporting está igual a si próprio. Sabemos que não vamos estar sempre no nosso melhor. Isso das fases, para mim, não existe. Importa-me perceber o que é o nosso dia a dia, o espírito que existe, diário, que é fantástico. O nosso discurso interno é a única coisa importante. Estamos bem esclarecidos do que queremos e desejamos.»
Golos vieram do banco
«O jogo estava a pedir homens de aceleração no corredor para tentar empurrar ainda mais para baixo (o Marselha), para mais perto da baliza, com cruzamentos, jogo de tabela mais curta perto da área. O Alisson e o Geny são verticais, gostam de provocar o um para um. Estávamos a precisar disso, perante um Marselha num bloco muito baixo. Correu bem. Tentámos meter dois homens de área, por isso a entrada do Fotis (Ioannidis). Correu bem, mas um dia não vai correr tão bem… Estou feliz por eles, porque trabalham imenso. O espírito desta equipa é extraordinário.»
Seis pontos em três jogos na Champions
«Significam seis pontos. Temos de pensar jogo a jogo, sabemos a dificuldade de cada um. Às vezes queixamo-nos tanto do VAR e hoje, sem ele, o futebol era, não digo uma mentira, mas totalmente diferente. Era um penálti e uma expulsão que não existiram contra nós. Era um golo mal anulado que foi validado (a Geny Catamo). Cada um deve preocupar-se mais com o seu papel para tentarmos melhorar. Também tenho culpa, às vezes falamos o que não devemos.»
Vitória com dedicatória
«Dedico esta vitória aos adeptos, porque foram incansáveis. Que continuem a acreditar. Na época passada, conseguimos o que conseguimos. Mesmo quando as coisas não correram tão bem, ninguém deixou de acreditar. Que assim continue. E dedicar esta vitória também ao grupo. É uma vitória dedicada a nós.»
