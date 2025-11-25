Na antevisão à receção ao Club Brugge na quinta jornada da fase liga da Champions, Rui Borges sacudiu a pressão, mas lembrou as valências dos belgas. O Sporting-Brugge está agendado para as 20 horas desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Alerta belga

«A pressão é diária, representamos um grande clube. Os jogadores estão habituados a esta pressão, com uma vontade de conquista muito grande, independentemente do adversário somos muito ambiciosos. E respeitamos todos os adversários. Nesta prova, qualquer jogo é difícil e o favoritismo é repartido. Vai ser um jogo difícil, resta-nos focar no Club Brugge. Tudo o resto vai ser consequência do que formos capazes de fazer, sobretudo se conquistarmos os três pontos.»

«O Brugge é uma grande equipa, à qual não fomos capazes de vencer na época passada. Não podemos só olhar a Bayern Munique, PSG e Ath. Bilbao. O Brugge tem capacidade para criar perigo a nível individual e no contra-ataque. São dinâmicos no processo ofensivo, com muita posse de bola. Defrontaram o Barcelona em contra-ataque e ataque rápido, o que demonstra a capacidade deles. São bons na posse e no ataque organizado, mas também na transição. O Brugge tem qualidade para os dois momentos, o que dificulta a adaptação dos adversários e o anular dos pontos fortes.»

Contas na Champions

«A vitória é importante para alcançar os 10 pontos, não sei se vai ser suficiente para nos qualificarmos para a próxima fase. Na última época fomos ao play-off com 11 pontos. Depois restam três jogos, nos quais vamos arrecadar mais pontos.»