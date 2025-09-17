Rui Borges confirma o regresso de Morita aos convocados e a presença de Pedro Gonçalves, que estava em dúvida para o encontro desta quinta-feira, frente ao Kairat Almaty.

Disponibilidade de Morita e Pedro Gonçalves?

«Pedro Gonçalves e Morita estão ambos convocados para o jogo contra o Kairat. Se não jogar o Pedro existem outras soluções, mas ele está convocado. Temos o Maxi Araújo, o Ioannidis, o Alisson e o Lucas Anjos. Há várias soluções».

Outras soluções para a posição de Pedro Gonçalves

