Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da SportTV, depois da goleada do Sporting frente ao Kairat, por 4-1, para a Liga dos Campeões:

Primeira vitória de Rui Borges na Champions

«É uma vitória apenas, três pontos no início de uma competição. O jogo podia tornar-se mais difícil, sobretudo pelo que aconteceu com o Benfica, que teoricamente também enfrentou uma equipa mais fácil. Tínhamos esse aviso. O adversário estava motivado para a competição. Deixámos partir o jogo na segunda parte e isso torna-se perigoso. Não termos feito o golo cedo criou alguma ansiedade na equipa. Entrámos mal na segunda parte e deixámos o adversário acreditar. Depois disso, há 15 minutos um pouco à Sporting.»

Análise ao encontro e à diferença de golos

«Estamos numa fase de liga e mais do que os golos, o importante é ganhar. As equipas teoricamente inferiores causam surpresas. É bom ganhar por 4-1, é certo, mas o importante era ganhar e nós conseguimos.»

Luis Suárez, Quenda e Eduardo Quaresma

«Luis Suárez? Todos dão essas dinâmicas. Fico feliz, porque os jogadores merecem ser reconhecidos por tudo o que dão à equipa. O Ioannidis também vai dar outras soluções e acredito muito que ambos acrescentam aos colegas e fazem com que todos sobressaiam as qualidades individuais.»

«Quenda? É um miúdo irreverente. Tem uma qualidade individual acima da média e por isso é que já pertence a um grande clube da Europa. É um jogador fora de série para a idade que tem. Estou feliz por vê-lo crescer aos poucos.»

«Quaresma? Ele vem de uma época onde somou bastantes jogos seguidos como titular do Sporting. Foi um jogador muito importante e nós acreditamos muito nele. Jogou na posição de raiz dele, fez um jogo sólido, mas não é nada que me surpreenda. Ele merece as oportunidades e fico feliz por poder contar com ele.»