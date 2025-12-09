Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Bayern Munique (1-3), no Allianz Arena, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Com Quenda, Pote e Trincão, o resultado poderia ser diferente?

«Todos os jogadores são importantes. Isso não é importante neste caso porque eles não estavam. São jogadores importantes para a equipa, para o grupo, mas demos uma grande resposta. Temos um grande plantel, toda a gente está ligada. Já disse isto várias vezes, eles respeitam-se muito, revêm qualidade uns nos outros e sabemos que, a qualquer momento, todos podem dar coisas diferentes, sem fugimos à nossa ideia de jogo. Estou feliz pela resposta da equipa, acima de tudo.»

Análise ao jogo

«Em relação ao jogo, perdemos porque o único momento em que não fomos tão fortes foi nas bolas paradas. Perdemos o jogo aí, são dois golos de bola parada [cantos] e um golo que é precedido de uma falta clara. Às vezes queixamo-nos tanto dos nossos árbitros, temos de nos queixar menos e quando digo “temos”, nós também. Não sou muito de me queixar dos árbitros e não vou fazê-lo em relação a este, mas é uma falta clara. Sabíamos que eles foram fortes nas bolas paradas porque têm uma equipa atleticamente muito forte, sabíamos que eles faziam muitos bloqueios à segunda zona, estávamos pré-avisados para isso, mas caímos nisso. Enquanto treinador tenho de arranjar formas para contrariar esse momento que cada vez mais decidem jogos.»

Os golos sofridos de bola parada

«Claramente frustrado por causa disso. É algo que tínhamos identificado, sabíamos que eles são fortíssimos na bola parada porque, em termos individuais, são fortíssimos. Sabíamos que íamos passar por alguns calafrios, mas estávamos a bater-nos dignamente nesse momento e fomos ludibriados ali por bloqueios. É lago que temos de melhorar. Naquilo que foi o sentido do jogo, a equipa demonstrou uma maturidade enorme e é uma equipa muito jovem. Quem olha para o Simões com 18 anos, é um jogador que tem uma maturidade claramente acima da média e claramente vai jogar em patamares altíssimos porque tem uma maturidade de jogo fora do normal.»

Regresso à fórmula dos três centrais

«Estiveste distraído porque não jogamos com três centrais. Jogamos com três centrais naquilo que são as posições dos jogadores porque se olhares para o jogo… Até queria que o Edu [Quaresma] jogasse uma vez ou outra mais a três, mas raramente andou. Andou na primeira ou a terceira jogada do jogo, depois andou sempre como lateral direito que era isso a nossa ideia de jogo. Foi isso que lhe pedi e ele fê-lo muito bem. Três centrais sim, a defender, mas isso temo-lo feito sempre. Depende da forma como cada um olha para o jogo, mas não fugimos da nossa ideia de jogo, seguimos à regra aquilo que tínhamos pedido. Mesmo com bola, fomos alternando tentativas de sair com bolas rápidas e depois ficar com a bola. As grandes equipas, também nos acontece a nós, quando são empurradas para trás, começam a perder referências e espaço e dão algum para nos instalarmos. Se temos espaço e tempo, vamos ter qualidade porque o demonstrámos. Fomos também tentando puxar o Luís [Suárez] mais para trás, para depois explorar as laterais e o Luís fez um grande jogo. Não podia estar mais orgulhoso por toda a equipa. Teve toda a gente muito bem.»