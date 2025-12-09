Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Bayern Munique (1-3), no Allianz Arena, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Surpreendido com a exibição de João Simões?

«A mim não me surpreendeu, ele o ano passado fez uma grande época. Infelizmente lesionou-se, perdêmo-lo ali na fase final e seria um jogador importante. Este ano, não sei se for por ter estado tanto tempo parado na pré-época, teve alguma dificuldade. Notou-se que estava um pouco ansioso para conseguir jogar e se calhar não apareceu tão bem na pré-época, mas claramente reconhecemos valor, senão não jogava, principalmente em jogos de exigência como este. Fez um belíssimo jogo em Nápoles, por isso, se não acreditássemos nele não o ponhamos em jogos de exigência elevadíssima. Tem dado uma resposta enorme.»

Esteve muito ativo no início do jogo, não gostou da entrada da equipa?

«Não, estava irritado porque estamos num bloco médio-baixo e eles estavam a colocar-nos dificuldades no lado esquerdo. Estavam a meter o Karl e o lateral direito por dentro e o Matheus [Reis] não estava a dar com a linha, obrigava o Simões a ir buscar dois e três jogadores. Estava irritado porque o Matheus tinha de alargar mais e quando começou a fazê-lo, eles começaram a sentir mais dificuldades em entrar por ali e ganhámos mais bolas mais para o fim da primeira parte. Mas o Matheus fez um belíssimo jogo, o Geny também fez uma primeira parte bestial».

Sporting muito tempo atrás da bola, maior desgaste?

«Isso é algo que trabalhamos imenso, não queremos perder jogadores, mas fazemos um trabalho excecional com a Unidade de Performance, com o departamento Médico, naquilo que é gerir algum cansaço extra. Hoje, por exemplo, o Inácio ficou de fora. Sofreu um toque no jogo da Luz, era apenas traumático, mas apanhou de alguma forma o músculo e achei que era um risco enorme pô-lo em jogo. Vamos perder o Diomande para a CAN, não podemos mesmo perder o Gonçalo. Decidimos não arriscar com ele. É uma parte preocupante porque vamos ter menos opções, os jogadores vão ter mais minutos consecutivos e teremos de arranjar uma forma de os manter frescos possível e longe lesões. Este mês vai ser um bocado bravo, com muitos jogos, mas é o que é. Eles dizem que estão sempre bem, mas depois está lá o cansaço e não se sente. Temos de ter algum cuidado.»