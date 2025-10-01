Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, na sala de imprensa do Estádio Diego Armando Maradona, depois da derrota diante do Nápoles (1-2), em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões:

Cinco mudanças na equipa. Foram a pensar no campeonato?

«Não, não teve nada a ver com o pensar que o objetivo é o campeonato que é claramente o primeiro objetivo, teve a ver com o momento em si, de alguns jogos, de alguma malta que vem com alguma carga de seleções, que vem de lesões, com pequenas queixas em alguns momentos. Temos de ter aqui algum cuidado, porque todos vão ser precisos, vai ser uma época longa e queremos ter um plantel equilibrado e ter menos lesões do que as que tivemos na época passada. Agora é a certeza que a equipa deu uma grande resposta, independentemente de quem jogue, a equipa deu uma grande resposta. Já disse isso e não digo para atirar para o ar, o Sporting tem 27 jogadores e se estão aqui é porque são bons. O Simões hoje, com 18 anos, encheu o campo. O miúdo que foi importante na conquista do bicampeonato e da Taça de Portugal na época passada. O Quaresma igual. Estamos a falar de jogadores que na época passada foram importantes nas nossas conquistas. O Fotis que veio, mas que sabemos aquilo que nos dá.»

«A equipa deu resposta. Acima de tudo deu resposta sobre aquilo que é a equipa. Para mim não precisava de dar, porque sei bem aquilo que temos e aquilo que eles demonstram todos os dias nos treinos. Feliz pela resposta de toda a gente, feliz pela família que é a equipa, eles confiam todos uns nos outros, vêm qualidades em todos. Neste jogo e nesta fase, de forma estratégica, dei alguma gestão obrigatória e tivemos que o fazer neste jogo. Foi o momento em si e o carregar dos jogos que me levou a fazer cinco alterações, mas se calhar, na próxima vez, já não faço tantas.»

A capacidade de resposta do Sporting pode ser um exemplo para aquilo que vem aí?

«Claramente, mas a mim não me surpreende. A maturidade que eles demonstraram, e deu o exemplo do Simões, porque é um miúdo de 18 anos, que soube uma hora antes do jogo que ia ser titular diante do Nápoles. Ele deu boa resposta, eu ia-me metendo com ele, perguntei no aquecimento “estás todo cagado?”, mas ele é um miúdo extraordinário e fez um grande jogo. Nada que não estivesse à espera. Foi uma opção estratégica, apesar de termos de gerir também o Morita que veio de lesão. Quem está fora não dá conta, mas de forma estratégica sabíamos que o Simões ia ser um jogador importante até pela capacidade física que ele tem e que deu à equipa durante o jogo.»