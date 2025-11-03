Rui Borges, em declarações à Sport TV, garantiu que Luis Suárez está disponível para o duelo de terça-feira com a Juventus, em Turim, depois do avançado colombiano ter treinado esta segunda-feira, ainda em Alcochete, com uma proteção no joelho direito.

O Sporting está na melhor série da temporada, espera transportar esse bom momento para o jogo da Liga dos Campeões?

«Sim, acredito que sim, mas não sou muito de pensar em fases ou séries de jogos seguidos com bons resultados, penso só e apenas no próximo jogo, naquilo que controlamos, por isso acredito que sim. É explícito que a equipa está cada vez melhor, está dinâmica, está com alguma energia, está com muita capacidade naquilo que é o jogo ofensivo também. Melhoramos, e temos melhorado aos poucos, aquilo que é a fase defensiva, principalmente nas transições defensivas, por isso acredito que a equipa vai estar super-motivada para dar mais uma grande resposta numa competição que por si só já deixa todos os jogadores super-motivados.»

O que espera de uma Juventus que teve agora uma mudança na equipa técnica?

«É uma equipa que teve uma fase menos boa, mas mantém-se dentro daquilo que são os seus objetivos, acredito que lutará pelo campeonato italiano. É uma equipa muito madura, muito experiente naquilo que é a Liga dos Campeões. Se não for a equipa com mais experiência, é uma das equipas com mais presenças na Liga dos Campeões. Também tem a sua qualidade, a sua experiência nesta prova, para além daquilo que é a qualidade individual que tem no seu plantel. Claro que uma mudança de treinador traz sempre uma mudança de atitude, um compromisso diferente. Em termos daquilo que é a estratégia para nós, complica-nos um bocadinho. Temos apenas um só jogo para analisar com o míster Spaletti. É focar-nos muito naquilo que podemos controlar e, independentemente daquilo que a Juventus for capaz, de nós sermos capazes de estar preparados para aquilo que ditará da parte deles contra nós.»

Vai ter de mexer na equipa face à ausência de Fresneda (lesionado). Também vai mexer no ataque? Luis Suárez treinou com uma proteção no joelho…

«Não, o Luís foi apenas preventivo, teve ali um pequeno mal-estar no jogo, mas não é nada de preocupante, nem sequer é uma lesão, é mesmo precaução, por isso, dentro daquilo que será amanhã o jogo, tomaremos as melhores decisões para perceber como é que está. Um dia faz muita diferença, há malta ainda a recuperar a nível físico. Dentro das leituras que pudermos ter entre hoje e amanhã, acredito que a equipa que entrará, como já disse, estará super-motivada, capaz de dar resposta e pronta para ajudar a equipa.»

O Sporting nunca venceu em Itália, isso está na cabeça dos jogadores?

«Acredito que sim, estou sempre a dizer que nós temos de arranjar formas de nos motivarmos cada vez mais, no nosso dia-a-dia. Nem sempre estamos com a mesma disponibilidade e temos de lutar contra isso. Estou sempre a falar, independentemente de ser a Juventus, desses momentos de ir à procura de algo que nos motive cada vez mais. É algo que tem de nos motivar, é algo que nunca foi conseguido, é algo que também pode marcar a história deles no Sporting, por isso é algo que tem de os motivar do início até ao fim. Acredito que será mais um motivo de motivação para eles.»