Rui Borges falou do estado de espírito da equipa do Sporting na véspera do segundo jogo com o Bodo/Glimt, depois da derrota por 3-0 na Noruega.

«Acredito muito. Disse-o logo no final do jogo, em Bodo. Sei que é difícil, as dificuldades vão ser grandes. A dificuldade já é grande dado o intervalo de 90 minutos e estarmos a perder por 3-0, agora também acredito muito naquilo que é a resiliência, a capacidade individual e coletiva que esta equipa tem tido e têm demonstrado ao longo da época».

«Não é um jogo que define a equipa e a qualidade coletiva do Sporting. Tudo o resto que vem para trás é que a define. Acima de tudo a equipa tem dado essa demonstração: quer muito dar essa imagem, que muito mostrar que é capaz de fazer e de continuar a marcar a história de forma positiva. Temos de fazer a nossa parte, temos de fazer um jogo quase perfeito. Vamos à procura disso. A ambição deles é enorme.»