Com Trincão na sala de imprensa, Rui Borges, treinador do Sporting, abordou, na antevisão ao duelo com o Club Brugge, a possibilidade de o internacional português renovar e comentou o momento de Morita.

Renovação de Trincão

«O Trincão sabe a confiança que tem da equipa técnica e do treinador. Está a fazer uma grande época, se calhar a melhor. Fico feliz por isso, acreditamos que temos algum mérito nesse sentido. Renovação? É algo que me ultrapassa, no sentido da negociação. Acredito que se vai chegar a bom porto com maior ou menor dificuldade. Ainda tem contrato com o Sporting, nos próximos anos ainda estará aí a espalhar magia nos campos portugueses. E no estrangeiro também, felizmente.»

Situação de Morita

«Não vou estar a falar da parte pessoal do Morita. No que é a parte que transparece para nós, está feliz no seu dia a dia. Tem crescido imenso. Percebeu a capacidade de ter de trabalhar para melhorar no aspeto físico. É um jogador que admiro imenso, foi o que mais me surpreendeu quando joguei contra. É alguém que admiro muito. Como pessoa, tem um carácter muito bom. Não tenho dúvidas de que vai ser muito importante no decorrer da época.»