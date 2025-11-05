Pedro Gonçalves recebeu o prémio de melhor em campo da UEFA, depois do empate do Sporting diante da Juventus (1-1), na terça-feira à noite, em Turim, mas o médio fez questão de atribuir o prémio a Rui Silva, afinal de contas, foi ele que garantiu que os leões regressassem a casa com mais um ponto. O guarda-redes acabou mesmo o jogo com as luvas a ferver, uma vez que este foi o jogo em que somou mais intervenções esta temporada.

Como a ajuda da SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol, pegamos na lupa para analisar a exibição do guarda-redes de 31 anos natural da Maia. No total dos doze jogos que já realizou esta época [8 na Liga, 1 na Supertaça e 3 na Liga dos Campeões], esta nem terá sido a melhor exibição de Rui Silva.

A julgar pelas classificações atribuídas pela SofaScore, Rui Silva teve uma nota de 7.3 em Turim, a terceira melhor nota esta época, ficando apenas atrás das exibições que fez diante do Estoril, fora de casa (1-0), em que teve 7.6, bem como no empate, em Alvalade, diante do Sp. Braga (1-1), o melhor jogo da temporada de Rui Silva, com uma nota de 8.5.

No entanto, foi frente à Juventus que o guarda-redes do Sporting acumulou mais defesas, com um total de oito intervenções, o dobro das defesas que fez, por exemplo, no empate diante do Sp. Braga.

Olhando apenas para o número de intervenções, o guarda-redes do Sporting nunca esteve tão em jogo esta temporada como neste jogo com a Juventus, superando mesmo o número de defesas que fez no clássico com o FC Porto (1-2), em que tinha acumulado cinco defesas.

Feitas as contas, a perceção de Pote estava correta, Rui Silva foi mesmo determinante no sétimo ponto que os leões somaram na fase liga da Champions.