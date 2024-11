No rescaldo à goleada sobre o Sporting (1-5), Saka, avançado do Arsenal, falou à flash da Sport tv.

«O Sporting ainda não tinha perdido na Liga dos Campeões, sabíamos que este seria um grande desafio. Mas, acreditámos em nós e conseguimos uma excelente exibição.»

[Viram o jogo do Sporting com o Man. City?] «Vimos alguns vídeos desse jogo e foi aí que percebemos o quão bom é o Sporting.»

[Mudança de treinador no Sporting] «Não sabíamos o que esperar [taticamente], mas sabíamos seria uma grande equipa e com um grande ambiente no estádio. Estou orgulhoso dos nossos rapazes.»

[Objetivos de época] «Vamos ser uma equipa que vai continuar a evoluir e, no fim da época, queremos estar na disputar por todos os títulos.»