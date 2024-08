Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, reagiu com «entusiasmo» ao sorteio da Liga dos Campeões que, esta época, vai apresentar um novo formato, no ano em que os leões voltam a marcar presença na principal competição da UEFA.

«Estamos muito entusiasmados com o novo formato da UEFA Champions League e com os nossos adversários. Vamos reencontrar equipas que há pouco tempo enfrentámos, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa», começou por enunciar o dirigente, em alusão ao Manchester City e Arsenal, recentes adversários dos leões nas competições europeias.

Além das duas equipas inglesas, o Sporting vai ainda defrontar Leipzig, Club Brugge e Lille. «Voltar a jogar a Liga dos Campeões é importante para o Sporting, é isto que procuramos e queremos todos os anos», prosseguiu, antes de virar o foco para o clássico do próximo sábado.

«Agora, o importante é o FC Porto, já daqui a dois dias, porque é também o campeonato que nos pode dar a oportunidade de chegar mais vezes à Liga dos Campeões», destacou ainda.