A UEFA revelou, este domingo, os inscritos do Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2022/23.



Os leões têm 24 jogadores presente na lista A com destaque para a ausência de Gonçalo Inácio. Apesar de não surgir na lista que a UEFA disponibilizou, o defesa-central está inscrito pela lista B confirmou o Maisfutebol juntamente com Nazinho, Chermiti, Diego Calai, Rodrigo Ribeiro, Mateus Fernandes e Essugo.



Inácio entra na lista B porque, segundo o regulamento do organismo que rege o futebol europeu, um jogador pode entrar na lista B se tiver nascido a partir de 1 de Janeiro de 2001.



Nota para a presença de Arthur Gomes, reforço contratado no último dia de mercado, e de Jovane Cabral, atacante que foi incluído no plantel e que neste momento recupera de lesão.



A lista de inscritos do Sporting para a Champions:



Guarda-redes: Adán, Franco Israel, André Paulo e Diego Calai*;



Defesas: St. Juste, Matheus Reis, Coates, Neto, Porro, Ricardo Esgaio, Marsà, Inácio*, Nazinho* e Jesús Alcantar;



Médios: Morita, Alexandropoulos, Manuel Ugarte, Fatawu, Daniel Bragança, Essugo*, Mateus Fernandes* e Pote;



Avançados: Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes, Jovane Cabral, Chermiti* e Rodrigo Ribeiro*;



*Jogadores que fazem parte da lista B