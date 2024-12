O Sporting acelerou este domingo a preparação para a visita ao Club Brugge no regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com mais uma sessão de treino em Alcochete, antes da partida para a Bélgica para o jogo que está marcado para a próxima terça-feira (20h00).

Mais uma sessão em que João Pereira reforçou o grupo com jovens da formação, como foram os casos, este domingo, de Miguel Alves (central), Henrique Arreiol (médio) e Lucas Anjos (avançado).

Os leões ainda treinam esta segunda-feira, pela manhã (10h00), em Alcochete, antes de viajarem para a Bélgica a seguir ao almoço.

João Pereira vai, depois, fazer a antevisão deste jogo, numa conferência de imprensa, já nos Estádio Jan Breydel, marcada para as 19h30 locais (menos uma hora em Lisboa).

Recordamos que o Sporting, com três jogos por disputar, ocupa o décimo lugar da classificação da Liga dos Campeões, com os mesmos 10 pontos do que o Monaco que ocupa a última posição que permite acesso direto aos oitavos de final.