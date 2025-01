O Sporting, que terminou no 23.º posto da Fase Liga da Champions, vai medir forças com Atalanta (9.ª) ou Dortmund (10.º) no playoff de acesso aos «oitavos».

A dúvida vai ser dissipada no sorteio de sexta-feira, às 11h.

Caso o Sporting atinga os «oitavos», vai medir forças com Aston Villa (8.º) ou Lille (7.º), conforme dite o sorteio.

Nesta campanha europeia, na primeira jornada, os leões venceram os franceses, por 2-0.