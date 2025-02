O treino da manhã desta segunda-feira do Sporting, último antes do desafio com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, contou com uma boa notícia.

João Simões, que saiu em lágrimas do clássico frente ao FC Porto, está apto e treinou sob as ordens de Rui Borges. De fora, continuam Gyökeres e Morita, que não subiram ao relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Sem poder jogar frente ao Dortmund está também Hjulmand. O capitão do Sporting está suspenso por ter visto a cartolina amarela no duelo anterior contra o Leipzig.

Pedro Gonçalves, Geny Catamo e Nuno Santos ainda estão a contas com as respetivas lesões.

Rui Silva treinou esta manhã e o guarda-redes deverá estrear-se na prova milionária pelo Sporting frente à equipa alemã. Na Fase de Liga, os leões estavam impedidos de inscrever o internacional português pela UEFA.

O Sporting vai jogar com o Borussia Dortmund esta terça-feira às 20h, na primeira mão do playoff de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões, uma partida que vai ter acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Antes, haverá ainda a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida, por Rui Borges, esta segunda feira às 18h15, também com acompanhamento no Maisfutebol.