Sebastian Coates é a grande novidade no treino do Sporting na manhã desta terça-feira a poucas horas da viagem para Londres onde, na quarta-feira, os leões vão defrontar o Tottenham em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.

O internacional uruguaio lesionou-se na anca no decorrer do jogo com o Marselha, em Alvalade, e ficou de fora da receção ao Casa Pia. Ruben Amorim tinha colocado dúvidas quanto à recuperação do central para o jogo com o Tottenham, mas a presença do capitão dos leões no treino desta manhã pode mudar o cenário.

Um treino que também conta com St. Juste, que já tinha treinado na véspera, que deverá ser opção para o determinante jogo com os Spurs. José Marsà, que saiu tocado do jogo com o Casa Pia, também está integrado no treino, ao contrário de Chico Lamba, jovem central que rendeu o espanhol no jogo com o Casa Pia e que também terminou o jogo com problemas físicos.

Recordamos que Ruben Amorim não pode contar com Ricardo Esgaio e Pedro Gonçalves para este jogo, uma vez que os dois jogadores vão cumprir um jogo de castigo, depois de terem sido expulsos no último jogo com o Marselha. Luís Neto e Daniel Bragança, ainda entregues ao departamento médico, também continuam fora das contas.

Um jogo determinante para o Sporting, numa altura em que o Totenham comanda o Grupo D, com 7 pontos, mais um do que o Marselha e Sporting, e mais três do que o Eintracht Frankfurt.