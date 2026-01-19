Zeno Debast é a grande novidade no treino desta segunda-feira do Sporting, na véspera da receção ao Paris Saint-Germain no Estádio de Alvalade, para o jogo da 7.ª e penúltima jornada da fase liga da Champions. O central belga foi reintegrado nos treinos, embora tenha trabalhado com uma proteção no joelho esquerdo.

Além do possível regresso do central, Rui Borges também poderá voltar a contar com Maxi Araújo que cumpriu um jogo de castigo no último jogo com o Casa Pia e volta a estar disponível para a Liga dos Campeões.

Em sentido contrário, Morten Hjulmand, apesar de ter treinado sem limitações, não vai poder ser utilizado frente aos campeões da Europa, uma vez que, além do castigo frente ao Casa Pia, o capitão dos leões também vai cumprir castigo na Liga dos Campeões, depois de ter visto um cartão amarelo no último jogo frente aos alemães do Bayern Munique.

Além de Hjulmand, Rui Borges continua também privado, por motivos físicos, de Salvador Blopa, Geovany Quenda, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Pedro Gonçalves, Fotis Ioannidis e Eduardo Quaresma. O reforço Luís Guilherme também está fora desta equação, uma vez que só poderá ser inscrito para a fase a eliminar, caso os leões garantam a qualificação.

O Sporting recebe o PSG às 20h00 desta terça-feira, partindo para este jogo do 14.º lugar da fase liga, com um total de 10 pontos, enquanto os parisienses estão nesta altura no terceiro lugar, com mais três pontos do que a equipa de Alvalade.