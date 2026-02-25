Sporting entre Bodo e Madrid: o quadro completo dos «oitavos» da Champions
Sorteio de sexta-feira vai definir destino dos leões, que nos quartos de final podem visitar Itália, Inglaterra ou Alemanha
Os oitavos de final da Liga dos Campeões vão ser disputados entre 10 e 18 de março, com uma equipa portuguesa entre as 16 melhores da Europa, o Sporting. Os leões vão medir forças contra Real Madrid – carrasco do Benfica – ou Bodo/Glimt, equipa norueguesa que eliminou o Inter Milão.
Apontando mais à frente, o Sporting sabe que nos “quartos” pode jogar contra Atalanta, Arsenal, Bayern Munique ou Bayer Leverkusen.
De resto, importa notar que o Real Madrid pode reencontrar o Manchester City, enquanto Bayern Munique e Bayer Leverkusen podem já se defrontar, tal como Newcastle e Chelsea.
Consulte o quadro completo para os “oitavos”, cujo sorteio está agendado para sexta-feira (11h).
PSG – Barcelona ou Chelsea;
Galatasaray – Liverpool ou Tottenham;
Real Madrid – Sporting ou Man City;
Atalanta – Arsenal ou Bayern Munique;
Newcastle – Chelsea ou Barcelona;
Atlético de Madrid – Tottenham ou Liverpool;
Bodo/Glimt – Man City ou Sporting;
Bayer Leverkusen – Bayern Munique ou Arsenal.