Os oitavos de final da Liga dos Campeões vão ser disputados entre 10 e 18 de março, com uma equipa portuguesa entre as 16 melhores da Europa, o Sporting. Os leões vão medir forças contra Real Madrid – carrasco do Benfica – ou Bodo/Glimt, equipa norueguesa que eliminou o Inter Milão.

Apontando mais à frente, o Sporting sabe que nos “quartos” pode jogar contra Atalanta, Arsenal, Bayern Munique ou Bayer Leverkusen.

De resto, importa notar que o Real Madrid pode reencontrar o Manchester City, enquanto Bayern Munique e Bayer Leverkusen podem já se defrontar, tal como Newcastle e Chelsea.

Consulte o quadro completo para os “oitavos”, cujo sorteio está agendado para sexta-feira (11h).

PSG – Barcelona ou Chelsea;

Galatasaray – Liverpool ou Tottenham;

Real Madrid – Sporting ou Man City;

Atalanta – Arsenal ou Bayern Munique;

Newcastle – Chelsea ou Barcelona;

Atlético de Madrid – Tottenham ou Liverpool;

Bodo/Glimt – Man City ou Sporting;

Bayer Leverkusen – Bayern Munique ou Arsenal.