Na antecâmara da receção ao Lille, o Sporting recorreu às redes sociais para homenagear as populações afetadas pelos incêndios que assolam Portugal continental.

«O Sporting solidariza-se com todas as pessoas que enfrentam, neste momento, os incêndios florestais que fustigam o Norte e Centro do país. Uma palavra de força e agradecimento a todos os bombeiros que se encontram a combater os inúmeros incêndios», lê-se na publicação.

Por isso, os leões farão um minuto de silêncio esta noite, «em homenagem às vítimas».

O Sporting estreia-se esta terça-feira na Liga dos Campeões. O encontro em Alvalade principia pelas 20h e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.