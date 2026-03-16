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Há 57 min
Sporting lança vídeo motivacional: «Há histórias incríveis»
Leões recebem o Bodo/Glimt na terça-feira
Leões recebem o Bodo/Glimt na terça-feira
O Sporting lançou um vídeo motivacional, intitulado «90 minutos para ser Sporting», a lançar o segundo jogo com o Bodo/Glimt marcado para esta terça-feira para o Estádio de Alvalade.
Os leões perderam o primeiro jogo com os noruegueses por 3-0, mas ainda acreditam numa reviravolta, referindo que «no futebol há noites difíceis», mas também «há histórias incríveis».
Maxi Araújo, Nuno Santos, Luis Suárez, Morten Hjulmand e Pote são os protagonistas deste vídeo que pode ver aqui abaixo:
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