O Sporting lançou um vídeo motivacional, intitulado «90 minutos para ser Sporting», a lançar o segundo jogo com o Bodo/Glimt marcado para esta terça-feira para o Estádio de Alvalade.

Os leões perderam o primeiro jogo com os noruegueses por 3-0, mas ainda acreditam numa reviravolta, referindo que «no futebol há noites difíceis», mas também «há histórias incríveis».

Maxi Araújo, Nuno Santos, Luis Suárez, Morten Hjulmand e Pote são os protagonistas deste vídeo que pode ver aqui abaixo: