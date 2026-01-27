Nuno Santos é a grande novidade na lista de convocados do Sporting para Bilbao. O esquerdino, que esta terça-feira voltou a treinar totalmente integrado, foi chamado por Rui Borges para o último jogo da fase de liga da Champions, na qual o Sporting procura o apuramento direto para os oitavos de final.

Nuno Santos não era convocado desde 26 de outubro de 2024, na visita ao Famalicão. Há quinze meses, portanto.

De resto, também Eduardo Quaresma foi chamado para Bilbao, ele que voltou a treinar esta terça-feira de manhã, ainda que com uma máscara. O central volta assim a ser opção.

De fora ficou Debast, que não seguiu viagem.

Frederico Varandas passou pelo aeroporto sorridente e ao lado de Rui Borges.

Lista de 24 convocados:

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia, Francisco Silva;

Defesas: Vagiannidis, Fresneda, Diomande, Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Nuno Santos, Mangas e Maxi Araújo;

Médios: Hjulmand, Morita, João Simões, Bragança e Kochorashvili;

Avançados: Geny Catamo, Allison, Luis Suarez, Trincão, Pote, Rafael e Flávio Gonçalves.