Viktor Gyökeres treinou este domingo sem limitações no arranque da preparação do Sporting para a deslocação a Eindhoven, onde os leões de Ruben Amorim vão defrontar o PSV, campeão dos Países Baixos, na terça-feira, em jogo da segunda ronda do novo formato da Liga dos Campeões.

Os leões concentraram-se de manhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para mais uma sessão de trabalho, e o avançado sueco trabalhou sem limitações, aliás, como Ruben Amorim já tinha anunciado, depois do jogo com o Estoril em que o avançado foi substituído e foi para o banco fazer gelo.

Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, que já somaram alguns minutos frente aos canarinhos, também podem ser opção para o segundo jogo dos leões na Champions.

Fora de combate, estão Pote, Edwards e St. Juste, todos entregues ao departamento médico.

O Sporting vai ainda fazer mais um treino, na manhã desta segunda-feira,em Alcochete, antes de viajar para Eindhoven onde Ruben Amorim vai fazer a antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h45 locais, no PSV Stadion, o palco do jogo de terça-feira (20h00).