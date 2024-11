O Sporting continuou, este domingo, a preparação para o jogo contra o Manchester City, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Ruben Amorim recebeu, de resto, uma boa notícia a dois dias do embate com os campeões ingleses: Eduardo Quaresma treinou no relvado com o restante grupo, informaram os leões.



O campeão nacional tem novo apronto agendado para as 11h00 desta segunda-feira, em Alcochete, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social. Mais tarde, às 14h00, Amorim faz o lançamento do jogo com os «citizens».



O Sporting-Manchester City está agendado para as 20h00 desta terça-feira, em Alvalade.