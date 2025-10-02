Após a derrota europeia frente ao Nápoles (2-1), relativa à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting regressou ao trabalho esta quinta-feira de manhã, ainda em solo italiano.

Os titulares no encontro frente à formação napolitana realizaram trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde a equipa está instalada. Já os restantes jogadores foram fizeram uma sessão de treino orientada por Rui Borges, num complexo desportivo localizado nos arredores de Nápoles.

A comitiva leonina tem regresso a Lisboa previsto para a tarde desta quinta-feira.

Esta sexta-feira, o plantel volta a treinar na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, numa sessão que decorrerá à porta fechada.

