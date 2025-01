Rui Borges integrou mais seis jovens no plantel principal na preparação para a deslocação do Sporting a Leipzig, para o jogo da penúltima jornada da Liga dos Campeões que está marcado para as 17h45 da próxima quarta-feira.

Ainda com várias baixas no plantel, o treinador reforçou o grupo esta segunda-feira com Lucas Anjos, Denilson Tavares, Bruno Ramos, Rafael Nel, Mauro Couto e Alexandre Brito.

Os leões voltam a treinar esta terça-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, numa sessão que tem início marcado para as 10h00. A equipa viaja depois para Alemanha e Rui Borges vai fazer a antevisão do jogo, já no Red Bull Arena, numa conferência de imprensa que está marcada para as 19h00 de Portugal.

Recordamos que os leões partem para este jogo do 17.º posto da classificação da liga dos Campeões, com um total de 10 pontos, antes de visitarem o Leipzig e também antes de receberem os italianos do Bolonha, na última ronda desta primeira fase.