Pablo Longoria, presidente do Marselha, elogiou o «futebol atrativo» do Sporting, que será adversário da formação francesa no grupo D da Liga dos Campeões, juntamente com Tottenham e Eintracht Frankfurt.

A formação leonine, garantiu, «é uma equipa com futebol atrativo e um treinador emergente no panorama europeu, o Rúben Amorim».

«O Tottenham terminou muito bem a temporada passada. É uma grande equipa, um grande clube europeu. O Frankfurt venceu a Liga Europa, está habituado a jogar nas provas europeias e tem uma boa equipa, com um futebol muito agressivo e vertical. É um grupo interessante e todos podem vencer qualquer jogo.»