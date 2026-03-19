Há 2h e 3min
Sporting: Trincão nomeado para jogador da semana da Champions
Internacional português concorre ao prémio juntamente com Raphinha, Szoboszlai e Vinicius Júnior
DIM
DIM
Francisco Trincão está entre os nomeados para melhor jogador da semana na Liga dos Campeões.
O internacional português foi considerado «MVP» do jogo entre Sporting e Bodo/Glimt, após realizar duas assistências, e concorre ao prémio juntamente com Dominik Szoboszlai (Liverpool), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid).
Recorde-se que o Sporting carimbou a passagem aos quartos de final da prova milionária, após dar a volta ao desaire (3-0) sofrido na Noruega, e goleou os noruegueses por 5-0 no Estádio José Alvalade.
Who would you pick? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2026
