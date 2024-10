A UEFA puniu o Sporting com uma multa recorde de 74 mil euros devido ao «festival» de pirotecnia na receção aos franceses do Lille, na estreia dos leões na atual edição da Liga dos Campeões, segundo apurou o Maisfutebol.

Nesse jogo, o organismo que gere o futebol europeu contabilizou a deflagração de 93 artefactos pirotécnicos que, segundo as notícias da altura, provocaram, inclusive, dois feridos no topo norte do Estádio de Alvalade, onde estava uma das claques.

Mais uma multa pesada a punir o comportamento dos adeptos nas bancadas, desta vez, com um valor recorde, até porque o clube é reincidente neste tipo de incidentes.