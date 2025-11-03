Luis Suárez treinou com uma proteção no joelho direito, depois de ter saído tocado do último jogo com o Alverca.

O avançado não está fisicamente em dúvida para viajar para Turim, para o duelo com a Juventus, relativo à quarta jornada da fase liga da Champions, mas virou uma preocupação e gerou dúvidas sobre irá mesmo ser titular. Até porque o Sporting designou Ioannidis para falar à imprensa, o que geralmente costuma ser um sinal.

Por outro lado, Rayan Lucas, Bruno Ramos e Salvador Blopa treinaram na manhã desta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, e vão viajar com a equipa principal para Turim.

Trata-se de uma nova oportunidade para Salvador Blopa, o «menino» de 18 anos que se estreou na equipa principal, com dois golos, na goleada ao Alverca para a Taça de Portugal, além de Ryan Lucas e Bruno Ramos.

Fora das opções está o lateral Fresneda que não recuperou da entorse que sofreu no segundo jogo com o Alverca, para a Liga, e, desta forma, junta-se a Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança entre os jogadores que estão entregues ao departatamento médico do clube.

Os leões viajam agora ao início da tarde, com voo marcado para as 14h45, para Turim, onde Rui Borges, acompanhado por um jogador a designar, vão fazer a antevisão do jogo com a Juventus.

Recordamos que o Sporting está no 11.º lugar da fase liga da Champions, com duas vitórias e uma derrota nos três primeiros jogos.