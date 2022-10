Igor Tudor, treinador do Marselha, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sporting (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos:

- Fizemos um ótimo jogo. Acho que merecemos plenamente os três pontos hoje. Fomos melhores os 90 minutos, fomos uma equipa séria, estou muito orgulhoso, pela equipa, pelos adeptos, por todos nós. Depois de somarmos estes seis pontos podemos começar a pensar em passar à próxima fase. Ainda faltam dois jogos, mas estamos no bom caminho.

Acabou por gerir a equipa, foi já a pensar no jogo com o PSG?

- Não. Claro que quando estamos a ganhar 2-0, a jogar com mais dois jogadores, talvez sim. Mas mesmo os que jogaram o jogo inteiro, não se cansaram muito, uma vez que os últimos trinta minutos não foram muitos intensos. Temos mais quatro dias para recuperar e voltar fazer um bom jogo.

O que achou da exibição de Harit?

- Foi extraordinário hoje. Estou muito feliz por ele, é um tipo extraordinário. Este é o tipo de futebol que ele gosta, é perfeito para ele. É um jogador que joga dos dois lados, quando ataca, ataca o espaço, também joga entrelinhas, tem qualidade para fazer um-para-um. Para mim é um jogador completo, um jogador de alto nível. Esta noite de facto fez a diferença.

Sente a equipa determinada em chegar aos oitavos?

- Sim, claro, com estes seis pontos, estamos na luta. Faltam dois jogos, a confiança está em níveis elevados. Já estávamos confiantes, a equipa está bem, fisicamente e mentalmente. Quatro ou cinco jogadores já me tinham dito para não me preocupar porque que estavam muito confiantes e que íamos ganhar. Temos de pensar jogo a jogo, pensar na nossa estratégia e ver o que acontece. Temos um jogo em casa e um jogo fora, mas estou muito orgulhos com a nossa exibição.

Nuno Tavares foi muito assobiado, foi um jogo difícil para ele?

- Sim, este jogo foi difícil para ele. É uma etapa no seu crescimento. Avisámos o Nuno para durante o jogo evitar o confronto, ele ainda é jovem, vai continuar a crescer, mas é um rapaz fantástico.

Exige muito dos seus centrais. Mbemba, que veio da liga portuguesa, é importante nesta equipa?

- É muito importante, tem feito uma época excecional. Já fez vários golos, dá experiência à equipa, é um líder silencioso no balneário. É um jogador muito importante para nós.