O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA castigou o Sporting em um jogo com o encerramento do setor A14 – das claques – tendo ainda aplicado uma multa de 20 mil euros aos verde e brancos, confirmou o Maisfutebol.

A punição quanto ao fecho do setor A14, que deve ser oficializada pela UEFA nas próximas horas, tem como base a utilização de artefactos pirotécnicos em Alvalade, durante o jogo com o Arsenal, a 26 de novembro, para a 5.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, ganho pela equipa inglesa por 5-1.

Os leões já tinham sido avisados sobre uma possível interdição parcial de Alvalade, após o jogo com o Manchester City, mas na altura com pena suspensa de dois anos. Como houve reincidência ante o Arsenal, logo no jogo seguinte e dentro do dito período, o castigo efetivou-se agora.

O fecho do setor A14, onde habitualmente estão elementos da Juventude Leonina, produz efeitos no próximo jogo caseiro para a Champions, na 8.ª e última jornada da fase de liga, ante o Bolonha.

Nova pena suspensa pode tornar-se efetiva em breve após steward inconsciente em Bruges

Porém, os leões continuam na mira da UEFA, que além dos 20 mil euros de multa por uso de pirotecnia, condenou o Sporting, daqui em diante, a nova interdição parcial, não só do setor A14, mas também do setor A17 (onde está o Diretivo Ultras XXI), com pena suspensa de dois anos.

Esta nova pena suspensa de dois anos pode tornar-se efetiva em breve, porque no jogo de terça-feira, na Bélgica, nem tudo correu bem nas bancadas. Um artefacto pirotécnico lançado desde a zona onde estavam os adeptos do Sporting, no jogo com o Club Brugge, acabou por deixar um steward inconsciente, segundo apurou o nosso jornal. Isto além do flashlight atirado para o relvado, quando os jogadores foram agradecer aos adeptos.