Manuel Ugarte foi o porta-voz da equipa do Sporting para antecipar o encontro contra o Manchester City, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar do foco estar no jogo contra os «citizens», o internacional uruguaio foi questionado acerca dos incidentes ocorridos após o Clássico no Dragão.



«São coisas que não são boas. Tratamos de deixá-las de lado. Neste momento não acrescentam muito. Amanhã [terça-feira] vamos ter um jogo importante e o foco tem de estar no jogo. Temos de pensar nisso o menos possível», referiu, em conferência de imprensa.



[em atualização]