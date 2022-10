Manuel Ugarte garante um Sporting mais focado do que aquele que se viu, há uma semana, em Marselha, esta quarta-feira, no segundo jogo dos leões com a equipa francesa. O médio uruguaio contou ainda que aprendeu muito com João Palhinha e Matheus Nunes e fala da relação com o seu novo companheiro, Morita.

«Como sempre dizemos, temos de ser mais rigorosos nos detalhes, temos de estar focados nos 90 minutos. É um jogo de Champions, falhas um minuto e é golo. São equipas muito competitivas. Trabalhámos bem nisso. Muitas vezes acções ou detalhes mudam um jogo por completo, numa questão de minutos. Em Marselha marcámos no primeiro minuto e o jogo podia ter corrido de outra forma. Temos de estar muito atentos», começou por analisar.

Adán, como se sabe, foi expulso no primeiro jogo e será Franco Israel a ir para a baliza. Ugarte garante que o compatriota está confiante. «Está muito bem. No Sporting que entra está sempre preparado. Ele está tranquilo, falei com ele, esta muito confiante, a equipa deu-lhe muita confiança e tenho a certeza que vai fazer um bom jogo», destacou.

Ugarte jogou na temporada passada na sombra de Palhinha e Matheus Nunes, mas este ano é figura na primeira equipa. «Aprendi muito com o Palha, com o Matheus também. Nem sempre jogava, mas estava sempre a aprender e empenhado em dar o melhor», recordou.

Agora o uruguaio faz dupla com Morita. «A nossa relação é muito boa, o Morita está sempre com boa energia. Ao princípio não falávamos muito, mas agora entendemo-nos melhor em campo. Há medida que somamos minutos, entendemo-nos melhor», comentou ainda.