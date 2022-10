Manuel Ugarte já foi apontado como possível alvo do Paris Saint-Germain, mas o médio uruguaio diz que está apenas «focado» no Sporting e nem «tem tempo» para pensar em rumores.

«Não tenho tempo para pensar nisso, mal termina o jogo, festejo a vitória ou lamento uma derrota, consoante o caso, depois é começar logo a preparar o próximo jogo. Não ligo muito a isso, estou focado no Sporting», comentou esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marselha.

A renovação com o Sporting também já foi assunto na comunicação social, mas o jogador também preferiu não comentar. «Não temos falado sobre esse assunto, mas estou muito feliz aqui no Sporting, com o treinador, com os meus companheiros, com toda a estrutura. Muito contente porque o Sporting permite-me jogar num jogo destes na Champions», referiu.

Já uma pergunta sobre uma possível chamada para o Mundial2022 levou o tímido jogador a sorrir. «Não quero desperdiçar o que estou a fazer no Sporting, temos jogos importantes pela frente, estou concentrado, mas claro que gostaria muito de ir ao Mundial», comentou ainda.