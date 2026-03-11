Uma vitória do Sporting, esta noite, na Dinamarca, frente ao Bodo/Glimt, é uma excelente notícia para todos os portugueses: significa que o nosso campeonato ultrapassa os Países Baixos e garante definitivamente o sexto lugar do Ranking UEFA (com reflexos a partir de 2027/28).

Ora o sexto lugar traz, por arrasto, mais uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Atualmente, recorde-se, temos duas (o campeão entra direto na fase de liga, o segundo classificado entra nas pré-eliminatórias. Com o sexto lugar no Ranking UEFA, o campeão e o segundo classificado entram diretos na fase de Liga, enquanto o terceiro classificado entra nas pré-eliminatórias.

Refira-se, de resto, que a boa época realizada pelas equipas portuguesas este ano na Europa já praticamente garante o sexto lugar. Seria necessário um cataclismo para isso não acontecer: o AZ Alkmaar tinha de conquistar a Liga Conferência e vencer todos os jogos nessa caminhada, enquanto as três equipas portuguesas tinham de ser já eliminadas perdendo os dois jogos dos oitavos de final.

Por isso mesmo falta apenas um carimbo, que pode chegar já esta noite. Para isso é preciso o Sporting vencer o Bodo/Glimt. Se isso não acontecer, FC Porto ou Sp. Braga podem consegui-lo amanhã, desde que um deles vença os respetivos jogos (com Estugarda e Ferencvaros, respetivamente).

RANKING UEFA