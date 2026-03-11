Uma vitória do Sporting, esta noite, na Dinamarca, frente ao Bodo/Glimt, é uma excelente notícia para todos os portugueses: significa que o nosso campeonato ultrapassa os Países Baixos e garante definitivamente o sexto lugar do Ranking UEFA (com reflexos a partir de 2027/28).

Ora o sexto lugar traz, por arrasto, mais uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Atualmente, recorde-se, temos duas (o campeão entra direto na fase de liga, o segundo classificado entra nas pré-eliminatórias. Com o sexto lugar no Ranking UEFA, o campeão e o segundo classificado entram diretos na fase de Liga, enquanto o terceiro classificado entra nas pré-eliminatórias.

Refira-se, de resto, que a boa época realizada pelas equipas portuguesas este ano na Europa já praticamente garante o sexto lugar. Seria necessário um cataclismo para isso não acontecer: o AZ Alkmaar tinha de conquistar a Liga Conferência e vencer todos os jogos nessa caminhada, enquanto as três equipas portuguesas tinham de ser já eliminadas perdendo os dois jogos dos oitavos de final.

Por isso mesmo falta apenas um carimbo, que pode chegar já esta noite. Para isso é preciso o Sporting vencer o Bodo/Glimt. Se isso não acontecer, FC Porto ou Sp. Braga podem consegui-lo amanhã, desde que um deles vença os respetivos jogos (com Estugarda e Ferencvaros, respetivamente).

RANKING UEFA

           PAÍS             21/22              22/23             23/24            24/25           25/26         TOTAL        EQUIPAS  
1 Inglaterra 21.000 23.000 17.375 29.464 22.402 113.241 9/9
2 Itália 15.714 22.357 21.000 21.875 17.357 98.303 4/7
3 Espanha 8.428 16.571 16.062 23.892 17.781 92.734 6/8
4 Alemanha 16.214 17.125 19.357 18.421 17.857 88.974 5/7
5 França 18.416 12.583 16.250 17.928 14.964 80.141 4/7
6 Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 16.600 69.266 3/5
7 Países Baixos 19.200 13.500 10.000 15.250 9.062 67.012 1/6
8 Bélgica 6.600 14.200 14.400 15.650 11.000 61.850 1/5
9 Turquia 6.700 11.800 12.000 10.300 10.675 51.475 2/5
10 Rep. Checa 6.700 6.750 13.500 10.550 10.825 48.325 2/5