Pep Guardiola tinha anunciado que ia apostar na melhor equipa para o segundo jogo com o Sporting, dentro das limitações que tinha no plantel, e Ruben Amorim também garante que os leões vão entrar em campo com o melhor onze possível. Na conferência de imprensa no Etihad Stadium, o treinador explicou, ponto a ponto, onde é que a sua equipa pode melhorar em relação ao desaire ed Alvalade.

O Sporting volta a defrontar o Manchester City esta quarta-feira, mas depois só volta a jogar para a Liga, em Moreira de Cónegos, na próxima segunda-feira, portanto Ruben Amorim diz que haverá tempo para recuperar os jogadores que forem eleitos para a despedida da Champions.

«Sim, obviamente, sabemos que vamos defrontar uma grande equipa e o City, mesmo tendo baixas, tem condições para apresentar grandes equipas. Nós vamos fazer o mesmo, vamos apresentar a melhor equipa. A única gestão que vamos fazer tem a ver com a carga física, proteger os jogadores para todas as competições. Temos um jogo só na segunda-feira e, tendo os jogadores disponíveis, vai jogar a melhor equipa, a equipa que nos dá a garantia para conseguirmos o melhor resultado, como costumamos fazer», começou por enunciar.

No jogo da primeira mão, recordamos, o Sporting foi goleado por 5-0, mas Ruben Amorim considera que há espaço para corrigir erros e melhorar neste segundo jogo. «Penso que até entrámos bem no jogo, foram poucos minutos, mas até ao primeiro golo, conseguimos ter bola. Também espero que os meus jogadores não levantem o braço à espera de fora de jogo quando a bola está a ser jogada, como foi no primeiro golo. Espero que dois jogadores não escorreguem como escorregaram no terceiro golo. Que tenhamos alguma sorte nesse sentido», referiu.

Mas há mais espaço para melhorar. «Depois também seria benéfico se conseguíssemos pressionar melhor, quando digo isto não quer dizer que se vá pressionar na baliza ao pé do Ederson, mas que se entenda melhor os momentos de pressão. É muito difícil roubar a bola à equipa do Manchester. Espero que tenhamos um pouco mais de bola. O jogo de Alvalade foi muito atípico depois de sofrermos um golo, dois golos, o tentar ir atrás da bola torna-se quase impossível, porque eles jogam com o guarda-redes, depois têm os extremos bem abertos e o Ederson pode isolar desde a baliza. Há muitos desafios a combater, espero melhorar com bola, sem bola e espero que se mantenha maios o resultado em aberto durante mais tempo, que também ajuda a estimular os jogadores no próprio jogo», acrescentou.

Ruben Amorim já tinha colocado a possibilidade de meter mais um jogador a pressionar, mas agora explicou que não tem necessariamente de ser mais um médio. «O que eu disse é que precisamos, e se calhar para o ano vamos fazer isso, é meter mais um jogador na pressão. Nós vimos que mesmo com dois jogadores e um falso avançado, mesmo o Ajax também nos fez um pouco isso, que é prender a linha de cinco com apenas dois jogadores, criando uma superioridade muito grande na construção. Podemos meter um jogador na frente, não quer dizer que seja um médio centro, pode ser um lateral que está a pressionar sempre na frente a toda a hora. Já começamos a fazer isso na liga portuguesa, mas é mais difícil fazer contra estas equipas», explicou.

O Manchester City joga praticamente sem um avançado fixo, desde a saída de Kun Aguero, mas Ruben Amorim desvalorizou esse pormenor. «É uma grande equipa, jogando com avançado ou sem avançado, é sempre difícil. Têm muita capacidade técnica, um trabalho já de cinco anos e isso nota-se em todas os movimentos e adaptações que fazem a toda a hora. É completamente diferente, não têm avançado, mas aparecem com muitos jogadores. Vimos vários jogos, mesmo depois de Alvalade, com o Tottenham aqui, por exemplo, na primeira parte tiveram mais oportunidades do que tiveram em Alvalade e nós estávamos a perder por 4-0 ao intervalo. É uma equipa que não precisa de avançados, joga bem de qualquer maneira. O que interessa é a equipa que eles têm, a dinâmica e o tempo de trabalho», comentou ainda.