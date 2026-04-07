Após a vitória do Arsenal em Alvalade, e entre os cumprimentos dos protagonistas do jogo, o avançado sueco Viktor Gyökeres aproveitou o regresso a Alvalade para cumprimentar, um a um, os antigos companheiros de equipa no Sporting.

De Rui Silva a Ousmane Diomande, passando por Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Francisco Trincão e todos os outros (jogadores e equipa técnica), Gyökeres trocou apertos de mão e abraços, bem como algumas palavras. O sueco também falou com o treinador Rui Borges.

Depois disso, e perante os aplausos de milhares de adeptos do Sporting, Gyökeres foi de um lado ao outro e retribuiu o gesto dos adeptos do clube que representou de 2023 a 2025.