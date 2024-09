O Sporting venceu, na tarde desta quarta-feira, o Eintracht Frankfurt (0-2), na primeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O golo de Cláudia Neto, aos 13m, revelou-se crucial para o desenrolar do encontro.

Em Kópavogur, na Islândia, Mariana Cabral apostou em Norheim, Maiara Niehues e Raphino, em detrimento de Rita Fontemanha, Andreia Bravo e Maísa Correia.

Recorde, aqui, os onzes e a marcha do resultado.

Face a um arranque de partida veloz e pleno de contra-ataques, a fórmula das leoas surtiu efeitos aos 13 minutos. Em subida compacta, Telma Encarnação convidou ao remate de Diana Silva. Face à defesa de Johannes, Cláudia Neto aproveitou o espaço para inaugurar o marcador.

Até ao intervalo, o Sporting conservou a vantagem, resistindo aos passes longos e cruzamentos para o coração da área. A favor das portuguesas esteve a pólvora seca das alemãs, por norma com remates à figura de Seabert.

No segundo tempo, decididas a selar a qualificação, as comandadas de Cabral procuraram Telma Encarnação. Todavia, a internacional portuguesa estava no radar das adversárias.

Para conter as investidas do Frankfurt, a timoneira das leoas trocou Diana Silva, Raphino, Brenda Pérez, Encarnação e Niehues por Jacynta Galabadaarachchi, Maísa Correia, Fátima Pinto, Ana Capeta e Andreia Bravo.

Até final, o Frankfurt «despachou» o esférico para a área do Sporting, mas sem perigo. Isto porque, sublinhe-se, a guardiã Seabert conseguiu uma exibição segura, a par do quarteto defensivo.

No derradeiro suspiro, aos 90+4m, a guardiã das alemãs subiu à área contrária. Entre ressaltos, Andreia Bravo, entrada sete minutos antes, serviu Ana Borges, que percorreu a maioria do relvado e sentenciou a eliminatória.

De recordar que o Eintracht Frankfurt herdou as quatro Champions conquistadas pelo 1. FFC Frankfurt.

Assim, este sábado (18h), as portuguesas jogarão ante as bielorrussas do Minsk ou as islandesas do Breidablik. Este jogo está agendado para as 20h desta quarta-feira, também em Kópavogur.

Do grupo de 16 equipas no «caminho das ligas», além do Sporting, já se qualificaram: Ajax, Paris FC e Rosenborg. Nota para a eliminação do Atlético Madrid.

Resta conhecer as vencedoras dos seguintes duelos: Brondby-Fiorentina, Sparta Praga-Linköping, Arsenal-Rangers e Minsk-Breidablik.

Depois das partidas de sábado, PSG, Wolfsburgo, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcken (Suécia) irão juntar-se às eliminatórias. O sorteio dessa fase decorrerá na segunda-feira.