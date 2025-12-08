O Sporting não conta com Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves para a visita ao Bayern Munique, na sexta jornada da fase liga da Champions. Enquanto Quenda e Trincão não treinaram na manhã desta segunda-feira, Pote foi a surpresa, não surgindo na partida dos leões para a Baviera. Em sentido contrário, Vagiannidis não treinou nos 15 minutos abertos à comunicação social, mas integrou a comitiva.

De resto, os jovens Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves e Salvador Blopa foram incluídos por Rui Borges para este jogo.

O Sporting ocupa o oitavo posto da Champions, com 10 pontos – igualado com Dortmund, Chelsea, Man City e Atalanta – enquanto o Bayern Munique é terceiro, com 12 pontos, a três do líder Arsenal.

O Bayern Munique-Sporting está agendado para as 17h45 desta terça-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.